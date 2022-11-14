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11:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина попросит исключить Россию из G20

В Верховную раду внесен на рассмотрение проект обращения к государствам G20 по поводу исключения России из состава организации. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Источник: AP 2022

30 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить РФ из G20. Так он отреагировал на решение России приостановить участие в «зерновой сделке». 2 ноября Москва вернулась к участию в соглашении.

Весной президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступили за исключение России из «двадцатки». Позднее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что между странами G20 нет согласия по вопросу отстранения РФ, поэтому в ближайшее время это невозможно.

22 марта власти Польши предложили занять место России в G20. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что ни один член объединения не может лишать членства другого.

Саммит G20 состоится 15—16 ноября на острове Бали. Российскую делегацию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит. Сегодня, 14 ноября, Владимир Зеленский подтвердил информацию об участии в саммите G20. Он сообщил, что на мероприятии будет его обращение по видеосвязи.

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