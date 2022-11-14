Украина попросит исключить Россию из G20

30 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить РФ из G20. Так он отреагировал на решение России приостановить участие в «зерновой сделке». 2 ноября Москва вернулась к участию в соглашении.
22 марта власти Польши предложили занять место России в G20. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что ни один член объединения не может лишать членства другого.
Саммит G20 состоится 15—16 ноября на острове Бали. Российскую делегацию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит. Сегодня, 14 ноября, Владимир Зеленский подтвердил информацию об участии в саммите G20. Он сообщил, что на мероприятии будет его обращение по видеосвязи.