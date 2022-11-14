Сколько весит миллион долларов США Неизвестные отобрали в аэропорту у прилетевших в Москву двух граждан Киргизии сумки с 4 млн долларов
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
14:41 (мск), источник: ТАСС

Даты мероприятий Путина, Зеленский в Херсоне и итоги выборов в США. Темы брифинга Пескова

Риски в ходе специальной военной операции на Украине, возможные контакты РФ и Запада, саммит G20 и отношение Москвы к итогам выборов за рубежом стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

Путин работает в Ново-Огареве, проводит в закрытом режиме внутренние совещания и встречи.

Президент пообщается с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, часть встречи пройдет в открытом режиме.

О риске наступления Украины на Белгородскую область

«Это больше все-таки вопрос нашего министерства обороны и специальных служб».

«В регионах ведется планомерная и направленная работа» под контролем Координационного совета во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Необходимые меры принимаются».

О Зеленском в Херсоне

«Мы оставляем это без комментариев: вы знаете, что это территория Российской Федерации».

О предположительной «казни» бойца ЧВК «Вагнер»

«Нет, у нас нет никакого комментария, мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности».

О призывах к переговорам РФ и Украины

«Ничего субстантивного мы пока не можем констатировать». С президентом Франции Эмманюэлем Макроном «не было телефонных контактов».

О переговорах РФ и США в Анкаре

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть» переговоры российской и американской делегаций в турецкой столице, о которых сообщал «Коммерсантъ».

О дате большой пресс-конференции

«Мы в настоящее время пока еще не определились — президент не определил — сроки» большой пресс-конференции и других подобных мероприятий. «Они должны разноситься по времени. Самое главное, конечно, — это послание федеральному собранию». После определения его даты будет ясно время и других мероприятий.

О саммите G20

«Россия представлена на высоком уровне, и, собственно, [министр иностранных дел Сергей] Лавров общается с большим кругом участников этого саммита. Все остальные, если они проявляют желание, имеют возможности на высоком уровне пообщаться».

«Обязательства диктуют приоритет нахождения президента на территории Российской Федерации».

«Безусловно, вы знаете, у президента был достаточно насыщенный диалог с руководством страны-председательницы». «Индонезийскому руководству Лавров передал» благодарности за организацию мероприятия и приветственные слова.

О зерновой сделке

«На прошлой неделе были переговоры с ооновцами, достаточно конструктивные». «У нас есть наш интерес в этой сделке, который изначально был составляющей механизма» соглашения. «У нас еще неделя до даты продления, работа продолжается».

Утверждение нового британского премьера Риши Сунака, что РФ своими действиями разрушает мировую экономику, «в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировом рынке, Россия, напротив, помогает» этим поставкам.

О победе демократов в США

«Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной, оголтелой, русофобской линии. Эта тенденция действительно печальна».

О выборах в Израиле

«Пока рано — вы знаете, что процесс создания коалиции может быть продолжительный и непростой». «Мы, безусловно, дорожим нашими конструктивными отношениям». Важно, чтобы во главе Израиля и его правительства «были люди, которые дорожат» конструктивом в отношениях с РФ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков объяснил, почему Путин не посетит саммит G20 в Индонезии
"Я считаю, что, если бы Андропову было отпущено не 15 месяцев, а в два-три раза больше, то никакого развала СССР не произошло бы"
Спецоперация на Украине
Минобороны РФ сообщило об освобождении Павловки в ДНР
Губернатор Курской области сообщил о втором обстреле за день
Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении
МИД: Россия не приемлет предварительных условий по Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирПесков Дмитрий