Даты мероприятий Путина, Зеленский в Херсоне и итоги выборов в США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Ново-Огареве, проводит в закрытом режиме внутренние совещания и встречи.
Президент пообщается с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, часть встречи пройдет в открытом режиме.
О риске наступления Украины на Белгородскую область
«Это больше все-таки вопрос нашего министерства обороны и специальных служб».
«В регионах ведется планомерная и направленная работа» под контролем Координационного совета во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Необходимые меры принимаются».
«Мы оставляем это без комментариев: вы знаете, что это территория Российской Федерации».
О предположительной «казни» бойца ЧВК «Вагнер»
«Нет, у нас нет никакого комментария, мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности».
О призывах к переговорам РФ и Украины
«Ничего субстантивного мы пока не можем констатировать». С президентом Франции Эмманюэлем Макроном «не было телефонных контактов».
О переговорах РФ и США в Анкаре
«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть» переговоры российской и американской делегаций в турецкой столице, о которых сообщал «Коммерсантъ».
О дате большой пресс-конференции
«Мы в настоящее время пока еще не определились — президент не определил — сроки» большой пресс-конференции и других подобных мероприятий. «Они должны разноситься по времени. Самое главное, конечно, — это послание федеральному собранию». После определения его даты будет ясно время и других мероприятий.
«Россия представлена на высоком уровне, и, собственно, [министр иностранных дел Сергей] Лавров общается с большим кругом участников этого саммита. Все остальные, если они проявляют желание, имеют возможности на высоком уровне пообщаться».
«Обязательства диктуют приоритет нахождения президента на территории Российской Федерации».
«Безусловно, вы знаете, у президента был достаточно насыщенный диалог с руководством страны-председательницы». «Индонезийскому руководству Лавров передал» благодарности за организацию мероприятия и приветственные слова.
«На прошлой неделе были переговоры с ооновцами, достаточно конструктивные». «У нас есть наш интерес в этой сделке, который изначально был составляющей механизма» соглашения. «У нас еще неделя до даты продления, работа продолжается».
Утверждение нового британского премьера Риши Сунака, что РФ своими действиями разрушает мировую экономику, «в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировом рынке, Россия, напротив, помогает» этим поставкам.
О победе демократов в США
«Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной, оголтелой, русофобской линии. Эта тенденция действительно печальна».
«Пока рано — вы знаете, что процесс создания коалиции может быть продолжительный и непростой». «Мы, безусловно, дорожим нашими конструктивными отношениям». Важно, чтобы во главе Израиля и его правительства «были люди, которые дорожат» конструктивом в отношениях с РФ.