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Спецоперация на Украине
21:34 (мск), источник: ТАСС

Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине

За документ проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

Источник: AP 2022

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

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