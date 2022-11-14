21:34 (мск), источник: ТАСС
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
За документ проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.
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ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.