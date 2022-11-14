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22:09 (мск), источник: Ведомости

В ООН заявили о желании Гутерриша встретиться с Лавровым на полях G20

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел бы провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали, заявил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.

Источник: AP 2022

«Он надеется встретиться с Лавровым, договоренности пока нет, но он бы хотел», — сказал Хак (цитата по «РИА Новости»). При этом он отметил, что решение о встрече Гутерреша с президентом США Джо Байденом пока не принято.

Саммит G20 в этом году проходит на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее сегодня ряд иностранных СМИ, в том числе AP и Bloomberg, сообщили, что министра госпитализировали. Информацию опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщения в СМИ она назвала «высшим пилотажем фейков».

На полях саммита также состоялась встреча Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Итоги переговоров представили в Белом доме. Там отметили, что Байден предостерег Китай от конфликта с США. Президент США отметил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, однако соперничество не должно перерасти в конфликт.

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