В ООН заявили о желании Гутерриша встретиться с Лавровым на полях G20

«Он надеется встретиться с Лавровым, договоренности пока нет, но он бы хотел», — сказал Хак (цитата по «РИА Новости»). При этом он отметил, что решение о встрече Гутерреша с президентом США Джо Байденом пока не принято.
Саммит G20 в этом году проходит на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее сегодня ряд иностранных СМИ, в том числе AP и Bloomberg, сообщили, что министра госпитализировали. Информацию опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщения в СМИ она назвала «высшим пилотажем фейков».
На полях саммита также состоялась встреча Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Итоги переговоров представили в Белом доме. Там отметили, что Байден предостерег Китай от конфликта с США. Президент США отметил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, однако соперничество не должно перерасти в конфликт.