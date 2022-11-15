Была бунтаркой, служила в разведке: 10 фактов об Астрид Линдгрен 115 лет назад родилась "мама" Карлсона Астрид Линдгрен
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
13:35 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос, остается ли Херсон столицей области

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли Херсон столицей Херсонской области, заявил, что каких-либо иных решений не принималось.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Каких-либо иных решений не принималось», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос остается ли Херсон региональной столицей Херсонской области.

В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.

Как отмечал командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

На прошлой неделе Минобороны РФ объявило, что на левый берег реки выведено более 30 тысяч российских военных, 5 тысяч единиц вооружения и техники, а также вся сломавшаяся техника. Потерь удалось избежать, ни одной единицы техники и вооружения не оставлено.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США объяснили, чем чреваты попытки 'загнать Россию в угол'
Foreign Policy: Зеленский одним указом подорвал боевой дух украинцев
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Песков: Россия продолжит спецоперацию, Киев не хочет переговоров
ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку
МО пообещало по 300 тысяч рублей за сбитые военные самолеты
В Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии Алешек
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий