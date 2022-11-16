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23:32 (мск), источник: ТАСС

В Пентагоне заявили, что Украине сложно добиться победы на поле боя

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Украине следовало бы подумать о ведении с РФ переговоров об урегулировании ситуации, поскольку добиться военной победы Киеву чрезвычайно сложно. Такую позицию изложил в среду на брифинге в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Военная задача, заключающаяся в том, чтобы физически добиться выдворения россиян с Украины, очень сложна. И этого не произойдет в следующие несколько недель, если только не случится полный коллапс российской армии, что маловероятно. Поэтому вероятность военной победы Украины, определяемой как выдворение россиян из всей Украины, включая <…> Крым, вероятность такого развития событий в какое-то ближайшее время — в военном плане невысока», — заявил американский военачальник.

«Политически же. Может быть политическое решение, в соответствии с которым россияне выведут свои силы. Такое возможно», — полагает Милли.

С его точки зрения, «переговоры надо вести с позиции силы». «Надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен. Возможно, что будет политическое решение. Я говорю лишь то, что есть такая возможность», — подчеркнул глава КНШ, проясняя свои недавние высказывания и фактические призывы к Киеву начать переговоры с Москвой.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин, также принимавший участие в брифинге, отметил, что не усматривает перспектив прекращения боевых действий на Украине в обозримом будущем.

«<…> Не думаю, что это закончится на каком-то этапе в ближайшее время», — сказал шеф Пентагона.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

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