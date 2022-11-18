В Белом доме заявили, что не толкают Зеленского к переговорам

«Никто из США не толкает его (Зеленского — ред.) к столу переговоров», — сказал Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Пентагона о том, что предстоящей зимой «может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров».
«Мы не будем обсуждать с русскими окончание войны без участия Украины, сейчас этого (переговоров — ред.) не происходит, потому что Зеленский дал ясно понять, и его нельзя винить в этом, что он не готов к ним», — сказал Кирби, подчеркнув, что Вашингтон настаивает на том, что «никакие вопросы относительно Украины не будут решаться без Украины».
«Все в администрации согласны, что война могла бы кончиться сегодня, если бы (президент РФ Владимир) Путин сделал правильные вещи,… мы также все согласны, что второй после отвода войск лучший выход — это дипломатически достигнутое соглашение», — сказал представитель Белого дома, подчеркнув, что решение о переговорах должен принимать Киев.