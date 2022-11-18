Исследование: Земля способна сама стабилизировать свой климатНо для этого понадобятся сотни тысяч лет
Фоторепортажи
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Главное
Спецоперация на Украине
20:12 (мск), источник: © РИА Новости

В Белом доме заявили, что не толкают Зеленского к переговорам

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. США не толкают Владимира Зеленского к переговорам с Россией, решение о готовности к ним примет Киев, заявил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.

Источник: Reuters

«Никто из США не толкает его (Зеленского — ред.) к столу переговоров», — сказал Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Пентагона о том, что предстоящей зимой «может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров».

«Мы не будем обсуждать с русскими окончание войны без участия Украины, сейчас этого (переговоров — ред.) не происходит, потому что Зеленский дал ясно понять, и его нельзя винить в этом, что он не готов к ним», — сказал Кирби, подчеркнув, что Вашингтон настаивает на том, что «никакие вопросы относительно Украины не будут решаться без Украины».

«Все в администрации согласны, что война могла бы кончиться сегодня, если бы (президент РФ Владимир) Путин сделал правильные вещи,… мы также все согласны, что второй после отвода войск лучший выход — это дипломатически достигнутое соглашение», — сказал представитель Белого дома, подчеркнув, что решение о переговорах должен принимать Киев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Польша стала предлогом'. США придумали, как решить все проблемы с Россией
В Китае жестко охарактеризовали НАТО одним словом
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия