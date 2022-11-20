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10:48 (мск), источник: Life.ru

Си Цзиньпин провёл «главную красную линию» для Байдена

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи на Бали с президентом США Джо Байденом провёл «главную красную линию» в отношениях Пекина и Вашингтона. Об этом говорится в опубликованном на сайте китайского МИДа комментарии министра иностранных дел Китая Ван И.

Источник: Reuters

«Си Цзиньпин всесторонне и систематически разъяснил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая… [Он] чётко указал, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов КНР, политической основой и первой красной линией, которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях», — пояснил глава МИД Китая.

Китайский лидер также назвал самой важной защитой и страховкой для отношений Пекина и Вашингтона «соблюдение основных норм международных отношений и трёх совместных китайско-американских коммюнике».

Он подчеркнул в разговоре с Байденом, что «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью в регионе.

«Китайский народ никогда не согласится с кем-то, кто захочет отделить Тайвань от Китая», — заметил Си Цзиньпин и указал на недопустимость рассматривать связи между двумя странами как игру с нулевой суммой, где одна сторона выигрывает за счёт проигрыша другой.

А ранее сообщалось, что в ходе встречи Байден предложил Си Цзиньпину «работать вместе». Оба лидера по итогам совместных переговоров на Бали заявили, что выступают против угроз применения ядерного оружия на Украине.

Андрей Бражников

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