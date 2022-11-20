Си Цзиньпин провёл «главную красную линию» для Байдена

«Си Цзиньпин всесторонне и систематически разъяснил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая… [Он] чётко указал, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов КНР, политической основой и первой красной линией, которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях», — пояснил глава МИД Китая.
Китайский лидер также назвал самой важной защитой и страховкой для отношений Пекина и Вашингтона «соблюдение основных норм международных отношений и трёх совместных китайско-американских коммюнике».
«Китайский народ никогда не согласится с кем-то, кто захочет отделить Тайвань от Китая», — заметил Си Цзиньпин и указал на недопустимость рассматривать связи между двумя странами как игру с нулевой суммой, где одна сторона выигрывает за счёт проигрыша другой.
А ранее сообщалось, что в ходе встречи Байден предложил Си Цзиньпину «работать вместе». Оба лидера по итогам совместных переговоров на Бали заявили, что выступают против угроз применения ядерного оружия на Украине.