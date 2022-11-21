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Спецоперация на Украине
07:19 (мск), источник: © РИА Новости

WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя страны — члена НАТО.

Источник: AP 2022

«Запад попал в сложную ситуацию. Многие (вооружения. — Прим. ред.) уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах», — цитирует газета источник.

По его словам, решение проблемы с дефицитом вооружений требует «долгосрочных и стратегических действий».

Как отметил собеседник издания, у Москвы, в свою очередь, большие запасы военной техники.

«Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены», — посетовал он.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов.

Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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