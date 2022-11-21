WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину

«Запад попал в сложную ситуацию. Многие (вооружения. — Прим. ред.) уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах», — цитирует газета источник.
По его словам, решение проблемы с дефицитом вооружений требует «долгосрочных и стратегических действий».
Как отметил собеседник издания, у Москвы, в свою очередь, большие запасы военной техники.
«Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены», — посетовал он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.