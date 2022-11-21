Глава Минобороны ФРГ призвала усилить европейскую систему ПВО

По словам Ламбрехт, система ПВО НАТО должна быть улучшена. «Это особенно верно в отношении партнеров по НАТО, таких как Польша, Словакия и страны Балтии, которые непосредственно граничат с Россией и Украиной», — сказала Ламбрехт.
Стороны намерены продлить договор до конца 2023 года.
15 ноября Россия нанесла по Украине массированный удар, целями которого Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. Вечером того же дня в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека, сообщали польские Radio ZET и Radio Lublin. После этого в Польше созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности.
Российское Минобороны назвало «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки» сообщения в СМИ, что ракеты российские. Ведомство заявило, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 армии Украины.
О том, что упавшая в Польше ракета российская, говорил Зеленский. Позже он сказал, что нельзя быть уверенными на 100% насчет ее принадлежности. «Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО», — добавил президент. Украина попросила допустить своих представителей к месту падения. Польский президент Анджей Дуда в ответ заявил, что те смогут наблюдать за процедурой расследования, но не участвовать в ней.
Ламбрехт в своем интервью рассказала, что американские и польские партнеры проинформировали Германию, что обломки ракет принадлежат Украине. Однако она отметила, что вина за инцидент накладывается на Россию, поскольку украинская ракета отражала удар российских войск.