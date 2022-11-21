12:48 (мск), источник: РБК
В Кремле заявили, что не обсуждают новую мобилизацию
Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Минобороны объявило о ее завершении 28 октября.
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В Кремле не ведется каких-либо обсуждений по поводу новой мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности новой мобилизации.
Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
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