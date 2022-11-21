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12:48 (мск), источник: РБК

В Кремле заявили, что не обсуждают новую мобилизацию

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Минобороны объявило о ее завершении 28 октября.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В Кремле не ведется каких-либо обсуждений по поводу новой мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности новой мобилизации.

Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизационных мероприятий.

Материал дополняется.

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