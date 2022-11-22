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Спецоперация на Украине
06:42 (мск), источник: Известия

Посольство РФ осудило США за игнорирование преступлений Киева

Западные государства, в том числе США, игнорируют грубое нарушение прав служащих ВС РФ, находящихся в украинском плену. Такое заявление во вторник, 22 ноября, сделали представители российского посольства.

Источник: AFP 2022

«Подчеркиваем: украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Киевский режим до сих пор не понес наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти», — говорится в комментарии ведомства.

Говоря о расстреле российских служащих, сотрудники дипмиссии назвали действия исполнителей из числа ВС Украины «грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года».

В посольстве указали на то, что отсутствие реакции на преступления Киева укрепляет чувство вседозволенности и безнаказанности неонацистов. Кроме того, по мнению диппредставителей, решения Вашингтона превращают США в сторону конфликта на Украине, загоняют российско-американские отношения в тупик.

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