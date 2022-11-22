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12:46 (мск), источник: РБК

Politico узнала о подготовке ЕС списка россиян для 9-го пакета санкций

Власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии пытаются убедить другие страны Евросоюза и Еврокомиссию одновременно с введением потолка цен на российскую нефть (эта мера должна вступить в силу с 5 декабря, точный размер предельной суммы пока не определен) принять и очередной, девятый по счету пакет антироссийских санкций, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Источник: AP 2022

В то же время издание указывает, что представители других стран ЕС опасаются, что увязывание этих двух мер лишь осложнит ситуацию, и утверждают, что новый пакет санкций еще не готов. В результате даже неформальное его обсуждение на уровне Еврокомиссии и послов стран ЕС пока не начато.

По словам двух собеседников Politico, основной мерой в рамках пакета может стать масштабное расширение списка попавших под санкции ЕС физических лиц с внесением в него ряда чиновников и «пропагандистов».

По данным Politico, власти стран ЕС составили «лонг-лист» тех, кто может попасть под новые санкции, и сейчас эксперты Еврокомиссии изучают эти предложения, чтобы включить в окончательный список тех, кто определенно имеет отношение к боевым действиям на Украине. Собеседники издания отмечают, что это необходимо, чтобы подкрепить решение о введении санкций юридически, защитив от оспаривания через суд.

Предыдущий, восьмой пакет санкций против России был принят Евросоюзом 6 октября. В него, в частности, вошли введение потолка цен для российской нефти, запрет на импорт ряда товаров и экспортные ограничения. Последние ограничат доступ России к товарам для оборонной сферы и промышленности, технологиям. Кроме того, ЕС расширил ограничения на использование россиянами криптоактивов в европейской юрисдикции, запретив пользоваться криптокошельками и криптосчетами независимо от суммы на счете в евровом эквиваленте (ранее запрет не распространялся на суммы до €10 тыс.).

Как устроены санкции ЕС

Ограничительные меры ЕС запрещают европейским компаниям и банкам любую экономическую активность с подсанкционным лицом и принадлежащими тому бизнесами. Основные правила обращения с российскими лицами под санкциями сформулированы в самом первом документе ЕС на эту тему — регламенте от 17 марта 2014 года, вводящем ограничительные меры за «действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины», говорил РБК исследователь санкций в Европейском университетском институте во Флоренции Ян Лепеу.

«Никакие средства и экономические ресурсы не должны предоставляться прямо или косвенно физическим или юридическим лицам, организациям и государственным органам», внесенным в санкционный список, следует из документа.

На практике это означает, что европейские компании не вправе поставлять лицу, внесенному в санкционный список, и закупать у него товары (услуги). Это напрямую следует из двух заключений Еврокомиссии — от июня 2020 и июня 2021 года, посвященных разбору санкционных кейсов.

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