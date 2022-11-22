Politico узнала о подготовке ЕС списка россиян для 9-го пакета санкций

В то же время издание указывает, что представители других стран ЕС опасаются, что увязывание этих двух мер лишь осложнит ситуацию, и утверждают, что новый пакет санкций еще не готов. В результате даже неформальное его обсуждение на уровне Еврокомиссии и послов стран ЕС пока не начато.
По словам двух собеседников Politico, основной мерой в рамках пакета может стать масштабное расширение списка попавших под санкции ЕС физических лиц с внесением в него ряда чиновников и «пропагандистов».
По данным Politico, власти стран ЕС составили «лонг-лист» тех, кто может попасть под новые санкции, и сейчас эксперты Еврокомиссии изучают эти предложения, чтобы включить в окончательный список тех, кто определенно имеет отношение к боевым действиям на Украине. Собеседники издания отмечают, что это необходимо, чтобы подкрепить решение о введении санкций юридически, защитив от оспаривания через суд.
Предыдущий, восьмой пакет санкций против России был принят Евросоюзом 6 октября. В него, в частности, вошли введение потолка цен для российской нефти, запрет на импорт ряда товаров и экспортные ограничения. Последние ограничат доступ России к товарам для оборонной сферы и промышленности, технологиям. Кроме того, ЕС расширил ограничения на использование россиянами криптоактивов в европейской юрисдикции, запретив пользоваться криптокошельками и криптосчетами независимо от суммы на счете в евровом эквиваленте (ранее запрет не распространялся на суммы до €10 тыс.).
Ограничительные меры ЕС запрещают европейским компаниям и банкам любую экономическую активность с подсанкционным лицом и принадлежащими тому бизнесами. Основные правила обращения с российскими лицами под санкциями сформулированы в самом первом документе ЕС на эту тему — регламенте от 17 марта 2014 года, вводящем ограничительные меры за «действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины», говорил РБК исследователь санкций в Европейском университетском институте во Флоренции Ян Лепеу.
«Никакие средства и экономические ресурсы не должны предоставляться прямо или косвенно физическим или юридическим лицам, организациям и государственным органам», внесенным в санкционный список, следует из документа.
На практике это означает, что европейские компании не вправе поставлять лицу, внесенному в санкционный список, и закупать у него товары (услуги). Это напрямую следует из двух заключений Еврокомиссии — от июня 2020 и июня 2021 года, посвященных разбору санкционных кейсов.