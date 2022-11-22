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17:15 (мск), источник: Ведомости

Песков опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной перед G20

Президент России Владимир Путин не получал каких-либо проектов мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20 на Бали, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее украинские СМИ сообщили, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала Путину проект возможного соглашения для прямых переговоров.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Ранее на полях саммита G20, который проходил 15—16 ноября на Бали, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. Российский министр отметил, что Россия по-прежнему не отказывается от продолжения переговоров.

Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.

При этом до этого на Украине ввели закон, который запрещает проведение переговоров с российской стороной.

Песков ранее отмечал, что российская сторона продолжит проводить специальную военную операцию, поскольку Украина не хочет вести переговоры. «Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — подчеркнул пресс-секретарь.

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