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18:19 (мск), источник: © РИА Новости

ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон порекомендовала установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, сделки выше предельной цены совершать будет невозможно. Механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при двух условиях, подчеркнула еврокомиссар.

Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение десяти торговых дней", — пояснила Симсон.

Как уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии, новый механизм ограничения скачков цен на газ можно активировать с 1 января 2023 года. Инициативу планируется обсудить на встрече министров энергетики ЕС 24 ноября.

TTF (Title Transfer Facility) — крупнейший в Европе газовый хаб, расположенный в Нидерландах.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

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