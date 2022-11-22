ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ

По ее словам, сделки выше предельной цены совершать будет невозможно. Механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при двух условиях, подчеркнула еврокомиссар.
Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение десяти торговых дней", — пояснила Симсон.
Как уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии, новый механизм ограничения скачков цен на газ можно активировать с 1 января 2023 года. Инициативу планируется обсудить на встрече министров энергетики ЕС 24 ноября.
TTF (Title Transfer Facility) — крупнейший в Европе газовый хаб, расположенный в Нидерландах.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.