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22 ноября, источник: Коммерсантъ

Правительство обновило требования к пометкам материалов иноагентов

Правительство России утвердило новые требования к маркировке материалов, которые публикуют лица и организации, признанные Минюстом иностранными агентами. Новые правила маркировки вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Источник: Reuters

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее лица, признанные иностранными агентами, должны были прикреплять к своим материалам маркировку следующего содержания: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено средством массовой информации, выполняющим функции средства массовой информации».

Теперь иноагентская плашка должна выглядеть так: «Настоящий материал (информация) (произведен, распространен и (или) направлен) иностранным агентом (наименование или ФИО) либо касается деятельности иностранного агента (наименование или ФИО)».

С 1 декабря Минюст также начнет публиковать персональные данные иностранных агентов, такие как СНИЛС и ИНН. В список публикуемых данных также могут входить ФИО (при наличии), дата рождения; основания включения в реестр с указанием норм ФЗ; дата принятия Минюстом решения о включении в реестр; дата принятия решения об исключении из него. Эти сведения разместят на сайте министерства.

Закон, обобщающий нормы об иностранных агентах, был подписан президентом Владимиром Путиным в июле. Он вступает в силу с 1 декабря 2022 года. Он, среди прочего, запрещает иноагентам работать на госслужбе и на объектах «критической информационной инфраструктуры», а также вести преподавательскую, просветительскую деятельность для несовершеннолетних.

Анастасия Ларина

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