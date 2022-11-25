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25 ноября, источник: © РИА Новости

Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин

ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина и Греция не выполняют условия Конвенции о запрете противопехотных мин, говорится в заявлении по итогам совещания стран — участниц договора.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Греция и Украина, которые имеют невыполненные обязательства по уничтожению запасов, по-прежнему не соблюдают их», — отмечается в документе.

По данным членов конвенции, Греция приступит к работе после подписания нового контракта с компанией в Хорватии, которая уничтожит оставшиеся 300 тысяч мин в течение 18 месяцев.

Украина, в свою очередь, сообщила о наличии более 3,3 миллиона «Лепестков», которые должна была уничтожить еще до начала российской спецоперации. При этом представители Киева заверили, что в докладе участникам Конвенции 30 апреля 2023 года смогут предоставить новую оценку того, какие запасы мин остались в стране.

В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские войска применяют при обстрелах кассетные боеприпасы, снаряженные минами «Лепесток». В результате эти снаряды разлетаются по большим территориям и представляют угрозу для мирных жителей. Прошедшим летом Киев усиливал подобные обстрелы Донецка, после них минами засыпало, в частности, центр города.

В 2005 году Верховная рада Украины приняла закон о ратификации Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Договор был открыт для подписания 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999 года. Украина подписала конвенцию в этом же году, а ратифицировала в 2005-м. Депозитарием соглашения стал Генеральный секретарь ООН.

Цель документа — преодоление следствий невыборочного и широкомасштабного применения противопехотных мин. Положениями конвенции предполагается полный запрет и ликвидация этого вида вооружения.

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