11:35 (мск), источник: ТАСС
Лавров заявил, что народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей
Глава МИД России подчеркнул, что люди заслуживают «жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом со славянскими братьями».
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МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках документального фильма, показанного в субботу в эфире телеканала «Россия-24».
«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.