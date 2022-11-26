Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью

«В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма “омикрон” и исходного “уханьского” варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких», — сказал Кириллов на брифинге.
Он добавил, что защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.
По словам Кириллова, сама постановка такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.
«Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности», — уточнил он.
Начальник войск РХБЗ напомнил, что Пентагон обладает системой, которая позволяет ему в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам экспериментов, «неоднозначных с этической и правовой точки зрения». Создание нового штамма коронавируса он отнёс к число таких экспериментов.