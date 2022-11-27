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01:06 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова: европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

Источник: РИА "Новости"

«Они [европейские лидеры. — Прим. ред.) пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», — отметила она.

По словам дипломата, теперь лидерам Евросоюза нужно убедить своих граждан, что это не просто хорошо и правильно, а что это в их же интересах. Это проверка на демократию, добавила она.

Кроме того, Захарова с иронией заявила, что европейские политики «отлично поработали» в энергетической сфере.

«Северный поток» и «Северный поток —2». Речь идет о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО, <…> это зона их ответственности", — напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.

Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.

Следите за развитием темыПоставки газа и нефти в Европу
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