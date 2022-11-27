Ученые разработали помогающее бороться с деменцией менюЧашка чая на завтрак и листовой салат из шпината на обед
Фоторепортажи
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Орбан назвал независимую Украину гарантом безопасности Европы от России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сохранение независимости Украины необходимо для безопасности Европы. Он добавил, что, несмотря на это, Венгрия собирается продолжать обсуждать санкции против России с партнерами по Евросоюзу.

Источник: РИА "Новости"

«Европа едина в своих целях. Самое главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина», — сказал Виктор Орбан на конгрессе участников Международного объединения христианских демократов (CDI) (цитата по 24.hu).

Как пояснил Орбан, в ЕС расходятся мнения о способах решения конфликта между Россией и Украиной. По его словам, представители Венгрии продолжат обсуждать санкции против России с другими странами ЕС.

24 ноября стало известно, что Венгрия выделит Украине в 2023 году €187 млн в качестве льготного кредита. Проект соглашения разрабатывается. Ранее Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не будет ставить интересы Киева выше своих и отказался от плана ЕС по выделению Украине €18 млрд. Венгрию также не раз обвиняли в поддержке России в военном конфликте с Украиной.

Олеся Павленко

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Главный трансплантолог Минздрава: «Cмерть — это не конец»
В Польше оценили вероятность военного столкновения с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСсанкции