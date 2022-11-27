Орбан назвал независимую Украину гарантом безопасности Европы от России

«Европа едина в своих целях. Самое главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина», — сказал Виктор Орбан на конгрессе участников Международного объединения христианских демократов (CDI) (цитата по 24.hu).
Как пояснил Орбан, в ЕС расходятся мнения о способах решения конфликта между Россией и Украиной. По его словам, представители Венгрии продолжат обсуждать санкции против России с другими странами ЕС.
24 ноября стало известно, что Венгрия выделит Украине в 2023 году €187 млн в качестве льготного кредита. Проект соглашения разрабатывается. Ранее Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не будет ставить интересы Киева выше своих и отказался от плана ЕС по выделению Украине €18 млрд. Венгрию также не раз обвиняли в поддержке России в военном конфликте с Украиной.