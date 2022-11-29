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14:54 (мск), источник: Ведомости

Блинкен заявил, что НАТО нарастит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря»

НАТО увеличит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря», заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: Reuters

«Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО», — отметил Блинкен, добавив, что черноморский регион имеет стратегическое значение для альянса (цитата по ТАСС).

В начале ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с февраля численность сил НАТО у российских границ выросла до 30 000 человек, в будущем эта цифра может увеличиться. Он указал на формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО, которые стянули в Восточную и Центральную Европу, а также страны Балтии. По словам министра, батальонные группы также создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

В сентябре генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО разместит дополнительные силы на восточной границе и посылает России однозначный сигнал по этому поводу, «В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников», — отметил тогда генсек.

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