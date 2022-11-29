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19:51 (мск), источник: © РИА Новости

Китай призвал Израиль и Турцию прекратить атаки на Сирию

ООН, 29 ноя — РИА Новости. Китай призывает Турцию и Израиль немедленно прекратить атаки на Сирию, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

Источник: © РИА Новости

«Мы должны твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Ситуация в сфере безопасности в Сирии продолжает оставаться нестабильной. Турция нанесла авиаудары по Сирии и объявила, что проведет наземную операцию против Сирии. Израильские авиаудары по Сирии также продолжились», — сказал Гэн Шуан на заседании СБ ООН.

По его словам, все эти акты грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии и могут привести к эскалации и расползанию сирийского конфликта.

«Китай выражает свою глубокую обеспокоенность. Мы призываем Турцию и Израиль немедленно прекратить трансграничные атаки, избегать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации, и придерживаться диалога для решения соответствующих вопросов», — подчеркнул он.

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