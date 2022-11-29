Пентагон: США пока не планируют поставлять Украине ПВО Patriot

Об этом сообщает РИА Новости.
«Что касается каких-либо разновидностей батарей Patriot, то на данном этапе у нас нет планов по их поставкам Украине», — сказал он.
По словам Райдера, США продолжат вести консультации с союзниками и партнерами о вооружениях, которые отвечают оборонным потребностям Украины в наибольшей степени.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что передача НАТО Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot сделает их законной целью Вооруженных сил России.
Также зампред Совбеза РФ заявил, что Североатлантический альянс не нужен цивилизованному миру, организации следует «покаяться перед человечеством» и объявить о своем роспуске.