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Спецоперация на Украине
21:35 (мск), источник: Газета.Ру

Пентагон: США пока не планируют поставлять Украине ПВО Patriot

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил в ходе брифинга, что США в данный момент не планируют предоставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и продолжат вести консультации о необходимых стране вооружениях.

Источник: AP 2022

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается каких-либо разновидностей батарей Patriot, то на данном этапе у нас нет планов по их поставкам Украине», — сказал он.

По словам Райдера, США продолжат вести консультации с союзниками и партнерами о вооружениях, которые отвечают оборонным потребностям Украины в наибольшей степени.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что передача НАТО Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot сделает их законной целью Вооруженных сил России.

Также зампред Совбеза РФ заявил, что Североатлантический альянс не нужен цивилизованному миру, организации следует «покаяться перед человечеством» и объявить о своем роспуске.

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