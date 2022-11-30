В МИД заявили о «зиме» в отношениях с США

Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила агентству, что американская сторона ждет возможности возобновить диалог по стратегической стабильности, прерванный, по ее словам, из-за ситуации вокруг Украины. Ермаков считает, что до серьезного разговора необходимо «дозреть».
«Спекулировать о том, когда подобное “дозревание” в Вашингтоне могло бы произойти, особого смысла не вижу. Отмечу лишь, что сейчас “зима” не только за окном, но и в наших отношениях с США, а такое время года, как известно, не благоприятствует процессам роста и созревания», — отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что российская сторона «в принципиальном плане» никогда не отказывалась от диалога. В то же время для этого необходимо адекватное отношение «партнера с другой стороны».
«Для этого необходимо “дозревание” США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши “красные линии” в области безопасности», — уточнил дипломат.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.