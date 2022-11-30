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08:31 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД заявили о «зиме» в отношениях с США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пока рано говорить о перспективах стратегического диалога с США: холодные отношения официальных Москвы и Вашингтона этому не способствуют, сказал в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Источник: © РИА Новости

Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила агентству, что американская сторона ждет возможности возобновить диалог по стратегической стабильности, прерванный, по ее словам, из-за ситуации вокруг Украины. Ермаков считает, что до серьезного разговора необходимо «дозреть».

«Спекулировать о том, когда подобное “дозревание” в Вашингтоне могло бы произойти, особого смысла не вижу. Отмечу лишь, что сейчас “зима” не только за окном, но и в наших отношениях с США, а такое время года, как известно, не благоприятствует процессам роста и созревания», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что российская сторона «в принципиальном плане» никогда не отказывалась от диалога. В то же время для этого необходимо адекватное отношение «партнера с другой стороны».

«Для этого необходимо “дозревание” США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши “красные линии” в области безопасности», — уточнил дипломат.

В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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