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19:51 (мск), источник: © РИА Новости

Байден готов «в крайнем случае» прибегнуть к военным средствам против Ирана

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден готов в качестве крайней меры прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не позволить Тегерану завладеть ядерным оружием, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Роберт Малли во время дискуссии, организованной на площадке издания Foreign Policy.

Источник: © РИА Новости

«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого еще не пришло», — сказал он.

Как отметил высокопоставленный дипломат, в американском руководстве, между тем, по-прежнему отдают предпочтение дипломатии как наилучшему способу урегулирования вопроса о возможном появлении у Ирана атомного оружия.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Тегерана сотрудничать с агентством в расследовании, связанном с выявлением следов урана на трех незаявленных объектах. Постпред России при организации Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что тема 20-летней давности об обнаружении в Иране частиц урана приобрела не адекватное существу вопроса значение на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Иранские СМИ сообщили, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60 процентов на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерных объектах в Нетензе и Фордо, а также запуску там новых центрифуг.

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