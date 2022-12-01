Бундестаг признал голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа

Бундестаг Германии принял резолюцию о признании голодомора в начале 1930-х годов «геноцидом украинцев», который был организован и поддерживаем намеренно. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.
Резолюция была принята большинством голосов, воздержались партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые». После объявления результатов звучали долгие аплодисменты.
В бундестаге отметили, что массовая смерть от голода была вызвана не неурожаем, а «политическим руководством СССР во главе с Иосифом Сталиным».
«Голодомор представляет собой “преступление против человечности, и с сегодняшней точки зрения “можно предложить историко-политическую классификацию — геноцид””, — цитирует бундестаг депутатов Европарламента.
О том, что в бундестаге предложили признать голодомор геноцидом, писал 25 ноября Reuters со ссылкой на предоставленный депутатами проект. Представители правительства рассказали, что проект поддержали глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Парламенты Молдавии и Румынии, а также сенат Ирландии приняли решение признать голодомор геноцидом украинцев.
Посол России в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что призывы депутатов бундестага признать голод в СССР в начале 1930-х геноцидом украинцев — антиисторический подход, противоречащий здравому смыслу.
Он напомнил, что голод в те годы затронул не только Украину, но и другие территории и этнические группы Советского Союза. По его словам, этот нарратив направлен на «разжигание антироссийских настроений».
Массовый голод на Украине произошел в 1932—1933 годах, по разным оценкам, в это время погибли от 2 млн до 8 млн человек. Киев признал голод в 1930-х геноцидом украинского народа в 2006 году. В 2018 году аналогичное решение приняли в Польше и США. Россия не соглашается с тем, что события на Украине были геноцидом.