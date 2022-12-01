13:45 (мск), источник: © РИА Новости
Лавров объяснил нанесение ударов по инфраструктуре Украины
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия на Украине наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Так что мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам (западным странам) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — сказал он в ходе брифинга в четверг.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.