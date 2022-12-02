ЕС достиг договоренности о введении потолка цен на нефть из России в $60 за баррель

«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», — заявил дипломат. Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала в ЕС введение потолка цен на нефть, требуя сделать его еще более низким.
Как ранее сообщали европейские дипломаты, предложенный Еврокомиссией потолок цен, помимо твердого ограничения цены должен включать корректирующий механизм, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной. Данный потолок цен распространяется только на нефть, перевозимую морским путем. Прямого влияния на закупки российской нефти странами ЕС эта мера не окажет, поскольку синхронно с попыткой ввести потолок цен на российскую нефть в странах ЕС с 5 декабря вступит в силу запрет на импорт сырой нефти из России, введенный в июне.
Для ЕС потолок цен на нефть из РФ главным образом связан с запретом морской перевозки или страхования перевозок российской нефти, если она поставляется в третьи страны по цене, выше определенного в ЕС потолка.
Как неоднократно отмечали российские и европейские эксперты, данная мера будет работать только в случае, если к этому механизму присоединится достаточное количество стран — импортеров. В противном случае она вызовет лишь новые перекосы на нефтяном рынке и может привести лишь к росту доходов России.
Как неоднократно заявляли представители руководства России, РФ не будет поставлять нефть в страны, которые присоединятся к данному механизму, таким образом риски участия в этой схеме для третьих стран очень велики.