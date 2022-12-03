Археологи нашли перуанскую фреску, потерянную 106 лет назад Ее длина составляет 30 метров
Фоторепортажи
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
Популярное за сутки
Россияне назвали достойный размер пенсии
Путин объяснил Шольцу причины ракетных ударов по Украине
Оглушительный провал топ-сборных. Что происходит на ЧМ-2022
Скончался актер из фильма «Зеленая книга»
Песков: Байден ставит неприемлемые условия для переговоров
Главное
Спецоперация на Украине
02:08 (мск), источник: РБК

Орбан выступил против совместной помощи Киеву из-за риска долгов

По мнению венгерского премьера Орбана, страны для помощи Украине должны заключать двусторонние соглашения, а не использовать механизм совместного заимствования. Ранее ЕС заявил о намерении выделить Киеву €18 млрд в будущем году.

Источник: AP 2022

Венгрия продолжает выступать против поддержки Украины за счет совместного заимствования внутри ЕС, так как это превращает европейские государства в должников, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Index.

Мы не хотим, чтобы Европейский союз превратился в сообщество или группу государств-должников, а не в сообщество сотрудничающих государств-членов.

Виктор Орбан

Он добавил, что если ЕС превратится в «долговое сообщество», то «стонать [будут] не только наши дети, но и наши внуки», а платить за неплатежеспособные государства придется другим членам союза.

Премьер-министр отметил, что понимает потребность Украины в поддержке на фоне военных действий, однако механизм помощи должен быть иным: через заключение между странами двусторонних соглашений.

Орбан также заявил, что из-за глобальной минимальной ставки корпоративного налога в Венгрии окажутся под угрозой десятки тысяч рабочих мест.

Премьер-министр подчеркнул, что налоговая политика — это часть национальной юрисдикции.

Около 140 стран в прошлом году согласились ввести глобальную минимальную ставку корпоративного налога для транснациональных корпораций, чтобы снизить налоговую конкуренцию между странами и не дать корпорациям выводить прибыль из-под налогообложения.

В начале ноября Еврокомиссия сообщила, что планирует предоставить Украине в 2023 году финансовую помощь на сумму €18 млрд, чтобы «в значительной степени покрыть финансовые потребности» страны. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц в форме «очень льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов».

Венгрия сразу же выступила против совместного с другими государствами — членами ЕС финансирования этой программы. При этом Будапешт не отказался от помощи Киеву. В частности, в конце ноября страна объявила о выделении Украине в будущем году €187 млн в качестве льготного кредита на восстановление экономики.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков ответила на сообщения о масштабных перестановках в правительстве
Зеленский анонсировал меры по спасению «украинской души»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСэкономика