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04:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдеп заявил о «стабильных и мрачных» прогнозах по экономике РФ

Прогнозы по ситуации в России остаются стабильными и мрачными, заявила главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшард. По ее «самым оптимистичным прогнозам», экономика страны к 2030 году будет на 20% меньше, чем если бы Москва не начала военную операцию на Украине.

Источник: Reuters

«Долгосрочные прогнозы роста России и прогнозы того, что будет происходить в будущем, остаются невероятно последовательными, стабильными и мрачными», — сказала Бланшард на брифинге. Выступление опубликовано на YouTube-канале Госдепартамента. По мнению госпожи Бланшард, ситуация в российской экономике будет зависеть от изменений глобального спроса, в том числе на энергоресурсы, а также от предпринятых Россией усилий в фискальной и монетарной политике.

Минэкономики РФ ожидает снижения ВВП на уровне 2,9% по итогам года. В 2023 году прогнозируется падение на 0,8%, а в последующие два года — рост по 2,6%. Центробанк считает, что по итогам 2022-го экономика снизится на 3−3,5%. Премьер Михаил Мишустин ожидает, что падение составит меньше 3%.

Ситуация в экономике начала ухудшаться после ввода войск на Украину 24 февраля и последовавшего за этим введением санкций против России. Вместе с тем ухудшается ситуация и в мировой экономике. В самих США ФРС не исключает рецессии.

Леонид Уварчев

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