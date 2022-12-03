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15:52 (мск), источник: Life.ru

Постпред РФ Ульянов: С этого года Европа будет жить без российской нефти

Введение потолка цен на российскую нефть приведёт к тому, что уже с этого года Европа будет жить без чёрного золота из РФ. Об этом в телеграм-канале написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Источник: Reuters

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», — написал он.

Ульянов также призвал «подождать» и заявил, что в ближайшее время Европа будет обвинять Россию «в использовании нефти в качестве оружия».

Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цены на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной. Позднее стало известно, что G7 и Австралия вслед за ЕС принимают аналогичные меры.

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