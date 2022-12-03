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19:44 (мск), источник: РБК

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по введению потолка цен на нефть

Первый пересмотр потолка цен на российскую морскую нефть запланирован уже в середине января 2023 года.

Источник: Reuters

Потолок цен в на российскую нефть $60 за баррель, поставляемую морем, согласован странами G7, Евросоюзом и Австралией, говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Потолок был установлен на уровне максимальной цены в $60 США за баррель сырой нефти и может быть изменен в будущем в соответствии с изменениями на рынке. Это ограничение будет реализовано всеми членами коалиции ценового ограничения в соответствии с их соответствующими внутренними юридическими процедурами», — говорится в сообщении ЕК.

Евросоюз запланировал первый пересмотр потолка цен на российскую морскую нефть в середине января 2023 года, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

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