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09:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: полиция Испании установила город отправления посылок со взрывчаткой украинским дипломатам

Испанская полиция установила, что шесть посылок со взрывчаткой, отправленные в украинские посольства и консульства, были высланы из одного города на севере Испании — Вальядолида.

Источник: AFP 2022

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. По словам источника, установить конкретного отправителя этих посылок пока не удалось.

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде был ранен из-за детонации взрывного устройства, спрятанного в конверте, который пришел по почте. Он предназначался для украинского посла Сергея Погорельцева. В тот же день в Испании обнаружили два конверта с бомбами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что с 30 ноября украинские дипломаты получили 17 анонимных посылок. В них были спрятаны взрывные устройства или их имитация, а также части животных, в том числе глаза коров, свиней. По словам господина Кулебы, за происходящее ответственна Москва или те, кто ей симпатизирует.

Анастасия Ларина

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