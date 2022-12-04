Reuters: полиция Испании установила город отправления посылок со взрывчаткой украинским дипломатам

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. По словам источника, установить конкретного отправителя этих посылок пока не удалось.
30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде был ранен из-за детонации взрывного устройства, спрятанного в конверте, который пришел по почте. Он предназначался для украинского посла Сергея Погорельцева. В тот же день в Испании обнаружили два конверта с бомбами.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что с 30 ноября украинские дипломаты получили 17 анонимных посылок. В них были спрятаны взрывные устройства или их имитация, а также части животных, в том числе глаза коров, свиней. По словам господина Кулебы, за происходящее ответственна Москва или те, кто ей симпатизирует.