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16:38 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Информация о подписании президентом появилась в понедельник в карточке этого закона в базе данных Госдумы.

Источник: Пресс-служба Президента России

Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Согласно им, теперь полностью запрещена такая пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. Например, фильм, где есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии, смены пола, не сможет получить прокатное удостоверение.

Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних — ранее ограничение касалось только материалов об ЛГБТ.

Планируется создать механизм, который ограничит доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Для подтверждения возраста нужно будет вводить коды или совершать иные действия.

Роскомнадзор сможет включать ресурсы с пропагандой нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола в единый реестр запрещенной информации для последующего ее блокирования. Он также получает право определять порядок мониторинга для выявления такой информации в интернете. Мониторинг будет вести уполномоченная правительством организация.

Нельзя будет продавать товары, в том числе импортные, с информацией, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Параллельно другой федеральный закон, подписанный Путиным, вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в отношении лиц любого возраста (а не только детей).

Как пояснял ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, ранее была запрещена пропаганда педофилии, ЛГБТ в отношении несовершеннолетних. Теперь это распространяется на лиц любого возраста. Закон вступает в силу со дня опубликования.

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