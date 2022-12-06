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12:27 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили РИА Новости в суде.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны», — рассказал собеседник агентства.

Они также объявлены в международный розыск, отметили в инстанции.

Даты рассмотрения ходатайств пока не назначены.

Им вменяется «отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.

Карточка Верещук уже появилась в базе розыска МВД РФ, следует из данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.

Джапаровой в базе разыскиваемых нет.

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