ФСБ попросило заочно арестовать украинских политиков Верещук и Джапарову

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны», — рассказал собеседник агентства.
Они также объявлены в международный розыск, отметили в инстанции.
Даты рассмотрения ходатайств пока не назначены.
Им вменяется «отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.
Карточка Верещук уже появилась в базе розыска МВД РФ, следует из данных ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.
Джапаровой в базе разыскиваемых нет.