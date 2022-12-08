Генассамблея ООН приняла несколько российских резолюций по безопасности и разоружению

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в среду на заседании три российские резолюции, касающиеся информационной безопасности, космоса, вопросов нераспространения и разоружения, передает корр. ТАСС с места событий. Ранее документы были одобрены профильным Первым комитетом Генассамблеи.
Резолюция о неразмещении первыми оружия в космосе получила поддержку 122 стран, против выступили 50, а 4 воздержались при голосовании. В тексте содержится призыв ко всем государствам, особенно тем, кто обладает космическим потенциалом, рассмотреть возможность принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе. Кроме того, странам также необходимо как можно скорее начать работу по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе на основании подготовленного Россией и Китаем проекта, который был представлен в 2008 году на Конференции по разоружению.
Документ «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» поддержали 112 делегаций, 52 проголосовали против, а 8 воздержались. В документе, в частности, содержится призыв к государствам — членам в рамках Рабочей группы открытого состава продолжать обмениваться мнениями о регулярном институциональном диалоге по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.
За резолюцию «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» выступили 173 страны при одном голосе против и девяти воздержавшихся. В тексте подчеркивается настоятельный призыв ко всем государствам — участникам договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению выполнять все положения таких документов в полном объеме. Кроме того, говорится о необходимости «продолжать усилия по укреплению системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению и сохранению ее целостности и действенности для поддержания глобальной стабильности и международного мира и безопасности».