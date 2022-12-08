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11:19 (мск), источник: © РИА Новости

Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия не угрожает миру ядерным оружием, а Германия готова обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире радио Deutschlandfunk.

Источник: Reuters

Угроза ядерной эскалации снизилась, чему способствовали диалог с Китаем и странами «большой двадцатки», считает он.

«Шольц подчеркнул, что он готов вести переговоры с Россией. Это предлагалось еще до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось», — передает радиостанция.

Накануне президент России Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Во время мероприятия он отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. При этом российский глава подчеркнул, что Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой, а воспринимает его как сдерживающий фактор.

Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер, резюмировал Путин.

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