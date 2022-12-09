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09:59 (мск), источник: Ведомости

Глава МИД Венгрии обвинил ЕС во всех видах шантажа против Будапешта

Евросоюз всегда совершал «яростные» нападки на Венгрию, используя все виды шантажа, Будапешту стоит готовиться и к последующим атакам со стороны ЕС, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на форуме гражданской солидарности.

Источник: Reuters

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам министра, ЕС и «либеральная машина пропаганды» пустят в дело распространение фейков, а также денежный и политический шантаж. Сийярто, рассуждая о политике Венгрии, которая никогда не была в мейнстриме, но была успешной, напомнил, что страна отказалась принять мигрантов и закупила вакцины от коронавируса в России и Китае, а теперь выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Венгрия на прошедшей 7 декабря встрече постпредов ЕС выступила против введения нового пакета санкций в отношении России. Помимо этого, Венгрия также выступила против предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам.

Будапешт уже неоднократно критиковал санкции в отношении России. В частности, 6 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть санкции против России. По его словам, Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине. В середине ноября Орбан оценил потери страны от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год.

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