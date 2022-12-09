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15:15 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко: Запад хотел начать войну в Донбассе в 2020 году

Страны Запада после переворота в Белоруссии в 2020 г. планировали начать войну в Донбассе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24», пообещав обнародовать подтверждающие эту информацию факты.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Вы к ней (Запад к войне) готовились. А в ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они должны были после мятежа 2020 г. в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса. Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021—2022 гг.», — приводит его слова «РИА Новости».

Россия, по его оценке, «сработала на упреждение»,

10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В частности, Лукашенко утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.

14 октября в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.

3 декабря стало известно, что министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение двух стран в сфере безопасности. 6 декабря в республике начались плановые мероприятия по поддержанию боевой и мобилизационной готовности войск страны. 7—8 декабря в республике была проведена проверка государственной системы реагирования на акты терроризма.

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