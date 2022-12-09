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15:29 (мск), источник: Ведомости

МИД: в Стамбуле проходит встреча дипломатов из России и США

В Стамбуле проходит встреча директоров департаментов внешнеполитических ведомств России и США, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Reuters

«В Стамбуле проходит встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это в принципе периодически проводящееся мероприятие для обсуждения “раздражителей” в двухсторонних отношениях. После некоторой паузы мы возобновили контакт с американцами по этой теме», — отметил дипломат (цитата по РБК).

Рябков ранее заявлял, что разрыв отношений между Россией и США не исключен, но он не в интересах российской стороны. «Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо, исключительно нашими национальными интересами», — отмечал тогда он.

В сентябре Рябков в эфире «Первого канала» сообщил о сохранении контактов между Россией и США по разным линиям: телефонные контакты, личные письма и др. Он подчеркнул, что Москва продолжает говорить Вашингтону, что американская сторона должна перестать накачивать обстановку и не приближать ее к «опасной черте».

Отношения России и США начали ухудшаться после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Западные страны, в том числе США, Великобритания и члены ЕС, ввели несколько пакетов санкций против России.

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