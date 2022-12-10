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12:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия расширит пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией

Россия занимается расширением пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс», который находится на границе с Грузией. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар, его цитирует ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«С грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с нашей — расширяется пункт пропуска “Верхний Ларс”», — сказал Гончар.

Он уточнил, что при проведении этих работ не допускается снижение пропускной способности КПП.

С 22 октября на пункте пропуска «Верхний Ларс» прекратили работу мобильные военкоматы — их открыли в связи с объявленной в России частичной мобилизацией. 28 сентября власти Северной Осетии ввели режим повышенной готовности из-за большого числа желающих пересечь границу через КПП «Верхний Ларс», и в регион не пускали машины из других областей.

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