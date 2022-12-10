Бут заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине

Комментируя объявленную в феврале президентом РФ Владимиром Путиным спецоперацию, Бут заявил, что не понимал, почему этого не сделали раньше. Он упомянул, как в 2014 г. жители Харькова, в частности, несли российский триколор.
«Понятно, не было условий, мы не были готовы. Я всецело поддерживаю [спецоперацию], если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», — сказал Бут.
Виктора Бута 8 декабря обменяли в аэропорту Абу-Даби на баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 г. в аэропорту «Шереметьево», после того как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.
После возвращения в Россию россиянин выразил благодарность американской стороне за благородное и уважительное отношение в ходе обмена. По словам его жены Аллы, Бут сейчас чувствует себя ужасно и сильно истощен, поскольку до этого не спал три дня.
Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что обмен Бута не является признаком улучшения отношений между РФ и США. Эти отношения продолжают оставаться в печальном состоянии, подчеркнул он, добавив, что подготовку обмена вели спецслужбы России и США.