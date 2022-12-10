Вучич: слова Меркель о минских соглашениях меняют отношение к происходившему на Украине

«Мы все присутствовали при исторически важном заявлении [экс-канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, я удивлен. <…> Для меня эта идея практически невероятна, но она подтверждена тем, что сказал [экс-президент Украины] Петр Порошенко, что они никогда не собирались исполнять минские соглашения, это представляет ситуацию в абсолютно новом свете. Это не меняет того, кто на кого напал, но меняет отношение к тому, что происходило с 2014 года [на Украине]», — заявил Вучич, добавив, что это серьезно влияет на позицию Сербии по Косову.
«Это вам говорит о позиции Сербии и их [Запада] злых намерениях. Это заявление Меркель кардинально меняет ситуацию, во всех смыслах, прежде всего в политическом, и для меня это ясный сигнал, кому нельзя верить. Здесь встает вопрос, сколько мы, такие маленькие, сможем выстоять, если они посмели так играть с кем-то, кто намного мощнее нас, обманывать и лгать Российской Федерации, чтобы использовать время, вооружиться и готовить большое поражение для России», — подчеркнул сербский лидер. «Это для меня многое меняет, но нельзя полностью сопоставить нашу ситуацию с их ситуацией, это для нас наука», — подчеркнул он.
В опубликованном 7 декабря 2022 года интервью германской газете Die Zeit Меркель назвала заключение минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.
9 декабря посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Брюссельские соглашения по Косову, как и минские договоренности по Украине, Запад использует для затягивания времени, ему нет дела до их реализации.
В соответствии с брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.