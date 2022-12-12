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07:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден приветствовал заявление Зеленского о готовности к «справедливому миру»

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Байден назвал приоритетной мерой со стороны Вашингтона укрепление воздушной обороны Украины. Он также приветствовал заявление Зеленского о готовности к «справедливому миру».

Источник: AP 2022

«Президент Байден подчеркнул, что США отдают приоритет усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины за счет помощи в области безопасности Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН», — говорится в сообщении Белого дома.

Зеленский сообщил, что скоординировал с американским лидером позиции в преддверии саммита G7. Он сказал в видеообращении, что в ходе переговоров удалось достичь «сильных договоренностей». По словам украинского президента, по итогам саммита «будут новости». Господин Зеленский также заявил, что восприятие украинской формулы мира «добавляет оптимизма».

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Москва последнее время регулярно подтверждает готовность к диалогу. Однако после присоединения Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от возможности вести переговоры, пока президентом РФ остается Владимир Путин. Позже он допустил диалог при выполнении ряда условий.

Леонид Уварчев

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