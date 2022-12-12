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10:56 (мск), источник: РБК

Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% энергоинфраструктуры Украины

При этом украинский президент указал Байдену на важность формирования эффективной противовоздушной обороны Украины и призвал США нарастить поставки систем ПВО.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером США Джо Байденом сообщил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры Украины, говорится в сообщении Офиса президента.

Зеленский поблагодарил американского коллегу за ту помощь, которую США оказывают Украине в восстановлении энергосистемы, и выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.

При этом украинский президент указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны Украины и призвал США нарастить поставки систем ПВО. «Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период», — отметил Зеленский.

Байден в ответ заявил, что усиление противовоздушной обороны Украины является приоритетом для Вашингтона, следует из сообщения на сайте Белого дома. Кроме этого американский президент напомнил о выделении Вашингтоном $53 млн на поддержку энергетической инфраструктуры Украины и пообещал в дальнейшем оказывать экономическую и гуманитарную помощь.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины.

На фоне ударов в украинских городах регулярно пропадает свет, электроэнергию подают по графику. Минэнерго страны не раз сообщало об обесточенных домах жителей страны, в частности, о блэкауте говорили и киевские власти. В Кремле уточняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». Президент России Владимир Путин объяснял удары по объектам энергетической инфраструктуры ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи, ведущих к Курской АЭС.

9 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что страна всю ближайшую зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии, в первую очередь ее будут получать объекты водоснабжения, теплоснабжения и больницы. «Второй приоритет — это объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства. Принцип “все для фронта” остается абсолютно неизменным», — добавил Шмыгаль.

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