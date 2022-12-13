Бывший вице-канцлер Австрии назвал пугающими слова Меркель о Минских соглашениях

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения не были всерьез и были подписаны, чтобы дать Украине время, чтобы в каком-то смысле подготовиться к возможному военному развитию. Пугает, с какой откровенностью госпожа Меркель об этом говорит», — заявил он, выступая на панельной дискуссии вечером в понедельник в Вене.
Бывший вице-канцлер рассказал, что поражен хладнокровием, с которым Меркель высказалась в интервью. По его мнению, такие слова подрывают основания для доверия.
В опубликованном 7 декабря текущего года интервью германской газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение Минских соглашений «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.