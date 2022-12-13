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10:42 (мск), источник: ТАСС

Бывший вице-канцлер Австрии назвал пугающими слова Меркель о Минских соглашениях

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях пугают своей откровенностью. Такое мнение выразил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения не были всерьез и были подписаны, чтобы дать Украине время, чтобы в каком-то смысле подготовиться к возможному военному развитию. Пугает, с какой откровенностью госпожа Меркель об этом говорит», — заявил он, выступая на панельной дискуссии вечером в понедельник в Вене.

Бывший вице-канцлер рассказал, что поражен хладнокровием, с которым Меркель высказалась в интервью. По его мнению, такие слова подрывают основания для доверия.

В опубликованном 7 декабря текущего года интервью германской газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение Минских соглашений «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.

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