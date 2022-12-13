Слухи о смене руководства Генштаба и слова Макрона о ЗАЭС. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин 13 декабря по ВКС примет участие в открытии новых транспортных объектов. По словам Пескова, в России прекрасные показатели по вводу новых дорог, год в этом плане выдался очень успешным.
У президента во вторник еще немало мероприятий в графике, но они будут носить непубличный характер.
Никаких указов Путина о смене руководства Генштаба нет. Кремль никогда не комментирует эти «пересуды и сплетни» о кадровых назначениях.
Песков напомнил слова Путина о том, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений, и это могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС. «Но мы продолжаем контакты с МАГАТЭ, мы заинтересованы в этих контактах, мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем его продолжать».
«Разумеется, все, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, является абсолютным приоритетом». Зачастую работы ведутся вблизи боевых действий. Там также был большой износ, недофинансированность за последние годы и разрушения от варварских обстрелов со стороны ВСУ. «Все это нужно будет чинить, развивать. Это требует и денег, и людских ресурсов».
Поскольку туда направляются значительные деньги, это предмет контроля со стороны соответствующих ведомств.
Песков опроверг предположение о том, что послание президента парламенту запланировано на 27 декабря: «Нет, это неправильное сообщение».
Новые контакты Путина и председателя КНР Си Цзиньпина готовятся, Кремль своевременно сообщит, когда и как они состоятся.