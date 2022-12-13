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14:13 (мск), источник: ТАСС

Слухи о смене руководства Генштаба и слова Макрона о ЗАЭС. Темы брифинга Пескова

Слухи о кадровых назначениях в Генштабе и слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отводе тяжелых вооружений с ЗАЭС стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

Президент РФ Владимир Путин 13 декабря по ВКС примет участие в открытии новых транспортных объектов. По словам Пескова, в России прекрасные показатели по вводу новых дорог, год в этом плане выдался очень успешным.

У президента во вторник еще немало мероприятий в графике, но они будут носить непубличный характер.

О слухах об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова

Никаких указов Путина о смене руководства Генштаба нет. Кремль никогда не комментирует эти «пересуды и сплетни» о кадровых назначениях.

О заявлении Макрона об отводе тяжелых вооружений с ЗАЭС

Песков напомнил слова Путина о том, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений, и это могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС. «Но мы продолжаем контакты с МАГАТЭ, мы заинтересованы в этих контактах, мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем его продолжать».

О восстановлении Донбасса

«Разумеется, все, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, является абсолютным приоритетом». Зачастую работы ведутся вблизи боевых действий. Там также был большой износ, недофинансированность за последние годы и разрушения от варварских обстрелов со стороны ВСУ. «Все это нужно будет чинить, развивать. Это требует и денег, и людских ресурсов».

Поскольку туда направляются значительные деньги, это предмет контроля со стороны соответствующих ведомств.

О послании Федеральному собранию

Песков опроверг предположение о том, что послание президента парламенту запланировано на 27 декабря: «Нет, это неправильное сообщение».

О контактах Путина и Си Цзиньпина

Новые контакты Путина и председателя КНР Си Цзиньпина готовятся, Кремль своевременно сообщит, когда и как они состоятся.

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