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17:02 (мск), источник: ТАСС

Полиция Молдавии проведет тактические учения в Гагаузской автономии

Генеральный комиссариат полиции Молдавии призвал жителей сохранять спокойствие.

КИШИНЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Полицейский спецназ Молдавии проведет тактические учения в одном из районов — автономии. Об этом сообщил в среду Генеральный комиссариат полиции Молдавии.

«Полицейская бригада особого назначения Fulger проведет специальные практические занятия в районе Оргеева», — говорится в сообщении. В комиссариате призвали жителей сохранять спокойствие, заверив, что это обычные плановые учения. Ранее информация об учениях вызывала обеспокоенность у жителей автономии.

Летом 2022 года в Оргееве, как и на остальной территории Молдавии, начались протесты с требованием отставки правительства, которое протестующие обвинили в неспособности справиться с кризисом в стране.

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в стране. После этого гагаузов стали обвинять в сепаратизме, а МВД Молдавии провело несколько учений спецназа в автономии, что вызвало возмущение местного руководства. Так, глава автономии Ирина Влах выражала обеспокоенность, что может быть арестована, как это произошло в 2022 году с рядом политиков и высокопоставленных чиновников.

Ранее в ходе массовых акций протеста в Кишиневе задерживались председатель Оргеевского района Дину Цуркану и мэр города Оргеева Павел Вережану.

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