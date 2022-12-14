17:02 (мск), источник: ТАСС
Полиция Молдавии проведет тактические учения в Гагаузской автономии
Генеральный комиссариат полиции Молдавии призвал жителей сохранять спокойствие.
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КИШИНЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Полицейский спецназ Молдавии проведет тактические учения в одном из районов — автономии. Об этом сообщил в среду Генеральный комиссариат полиции Молдавии.
«Полицейская бригада особого назначения Fulger проведет специальные практические занятия в районе Оргеева», — говорится в сообщении. В комиссариате призвали жителей сохранять спокойствие, заверив, что это обычные плановые учения. Ранее информация об учениях вызывала обеспокоенность у жителей автономии.
Летом 2022 года в Оргееве, как и на остальной территории Молдавии, начались протесты с требованием отставки правительства, которое протестующие обвинили в неспособности справиться с кризисом в стране.
В свою очередь президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в стране. После этого гагаузов стали обвинять в сепаратизме, а МВД Молдавии провело несколько учений спецназа в автономии, что вызвало возмущение местного руководства. Так, глава автономии Ирина Влах выражала обеспокоенность, что может быть арестована, как это произошло в 2022 году с рядом политиков и высокопоставленных чиновников.
Ранее в ходе массовых акций протеста в Кишиневе задерживались председатель Оргеевского района Дину Цуркану и мэр города Оргеева Павел Вережану.