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15:32 (мск), источник: ТАСС

Послание Путина парламенту и встреча с главами новых регионов. Темы брифинга Пескова

Сообщения СМИ о возможности поставок систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot Украине, сроки оглашения послания президента Федеральному собранию и возможность рождественского перемирия на Украине стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства. Главная тема — новый этап реформы контрольно-надзорной деятельности, «административной гильотины». Также будут рассмотрены текущие вопросы. Остальное в графике президента в этот день — непубличное.

Глава государства в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади.

Путин до конца года встретится с главами новых регионов РФ, точную дату объявят позже.

О послании Федеральному собранию

В письменном виде послания президента не бывает. Но то, что оно может быть в следующем году, это очевидно.

О контактах с лидерами Азербайджана и Армении

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян как минимум смогут пообщаться на полях неформального саммита СНГ, работа по согласованию трехсторонней встречи продолжается.

О поставках оружия Украине

Песков не стал комментировать публикации о возможности поставок Вашингтоном систем ПРО Patriot Киеву. «Это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации». Но точку зрения о том, что эти комплексы сразу станут законной целью для ВС РФ, в Кремле разделяют.

Об ответе России на введение потолка цен на нефть

«Как только будет указ готов, мы его опубликуем».

О возможности рождественского перемирия на Украине

«Никаких предложений ни от кого не поступало, и такой темы нет на повестке дня».

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