Послание Путина парламенту и встреча с главами новых регионов. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства. Главная тема — новый этап реформы контрольно-надзорной деятельности, «административной гильотины». Также будут рассмотрены текущие вопросы. Остальное в графике президента в этот день — непубличное.
Глава государства в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади.
Путин до конца года встретится с главами новых регионов РФ, точную дату объявят позже.
В письменном виде послания президента не бывает. Но то, что оно может быть в следующем году, это очевидно.
Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян как минимум смогут пообщаться на полях неформального саммита СНГ, работа по согласованию трехсторонней встречи продолжается.
Песков не стал комментировать публикации о возможности поставок Вашингтоном систем ПРО Patriot Киеву. «Это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации». Но точку зрения о том, что эти комплексы сразу станут законной целью для ВС РФ, в Кремле разделяют.
«Как только будет указ готов, мы его опубликуем».